Brasil ultrapassa meio milhão de casos prováveis de dengue em 2024 - TV Jangadeiro

O Brasil ultrapassa meio milhão de casos prováveis de dengue apenas no primeiro bimestre deste ano, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde (MS). No período foram registrados 512.353 casos prováveis da doença.

Segundo a pasta, 75 pessoas morreram em decorrência da dengue. A causa da morte de outras 340 estão sendo investigadas.

O estudo ainda aponta que a cada 100 mil habitantes, 252,3 pessoas contraem a doença.

Nível de incidência

Entre os casos já registrados, a dengue foi mais prevalente no sexo feminino, com 54,9% das mulheres afetadas pela doença.

Em relação à faixa etária, adultos de 30-39 anos de idade são os mais acometidos, seguido pelo grupo de 40-59 anos.

Sintomas e tratamento

A infecção por dengue pode ser assintomática ou apresentar quadro leve. Os principais sintomas são febre, dor no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo, dor abdominal intensa, vômitos, letargia ou irritabilidade.

O MS destaca a importância de procurar uma unidade de saúde. O tratamento para dengue é baseado principalmente na reposição volêmica adequada, considerando sempre qual o sorotipo da doença (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4).

Para os casos leves, a recomendação é repouso, enquanto durar a febre; hidratação (ingestão de líquidos); administração de paracetamol ou dipirona em caso de dor ou febre; e não administração de ácido acetilsalicílico. Na maioria dos casos, há uma cura espontânea depois de 10 dias.

