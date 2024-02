Trilhas do Parque do Cocó estão interditadas após fortes chuvas - TV Jangadeiro

As trilhas do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, estão temporariamente fechadas para visitação após ficarem submersas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.

“Apesar de oficialmente reabertas, as trilhas estão sem condições de uso, por conta das fortes chuvas. Por enquanto, as trilhas estão interditadas para segurança dos usuários e preservação das mesmas”, informou a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema).

A pasta vai divulgar informativos quando o local estiver reaberto para visitação.