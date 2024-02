Fortaleza não tem famílias desabrigadas após segunda maior chuva da história, diz secretário

O secretário municipal de Segurança Cidadã de Fortaleza, Coronel Eduardo Holanda, afirmou que não existem famílias desabrigadas, neste momento, em decorrência das fortes chuvas deste fim de semana na capital. Em 24 horas, choveu 215 milímetros na capital, sendo a segunda maior chuva da história da cidade.

“Hoje podemos comemorar que não temos em Fortaleza nenhuma família desabrigada. Existe alojamento provisório? Existe, obviamente, como em toda cidade. Apesar dessa chuva muito forte, conseguiu dar uma resposta extremamente positiva” disse o secretário em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7 nesta segunda-feira (12).

De acordo com Coronel Holanda, 28 famílias foram preventivamente retiradas de suas casas no bairro Vicente Pizón, mas optaram por retornar a suas casas depois que o nível de água diminuiu.

Ele destacou que famílias que precisem podem acionar o programa Locação Social, da Prefeitura de Fortaleza, que oferece recursos mensais às famílias que precisaram ser realocadas por condições subumanas, em áreas de risco iminente, atingidas por qualquer espécie de desastre ou vítimas de infortúnio público. Mais informações no site da Prefeitura (www.fortaleza.ce.gov.br).

Previsão

As chuvas no Ceará deram uma trégua na manhã desta segunda-feira (12). Contudo, o estado segue com possibilidade de chuva, conforme previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).