Com 215 milímetros, Fortaleza registra a segunda maior chuva da história

Fortaleza registrou a segunda maior chuva da série histórica (desde 1975). Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 215.1 milímetros (mm) entre 7h deste sábado (10) e 7h deste domingo (11) na Capital cereanse. A maior chuva, até o momento, foi registrada em 2004, com 250 mm.

Maiores acumulados

Fortaleza (Posto: PICI) : 215.1 mm

Fortaleza (Posto: CACA E PESCA) : 200 mm

Fortaleza (Posto: DEFESA CIVIL DE FORTALEZA) : 192 mm

Maranguape (Posto: FAZENDA COLUMINJUBA) : 150 mm

Fortaleza (Posto: CASTELAO) : 129.9 mm

Maranguape (Posto: MARANGUAPE) : 101 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: SAO GONCALO DO AMARANTE) : 94 mm

Piquet Carneiro (Posto: IBICUA) : 93 mm

Pindoretama (Posto: PINDORETAMA) : 92 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: SIUPE) : 92 mm

Para este domingo, a previsão é de mais precipitações, porém, relativamente menores do as de sábado.

Transtornos

A grande chuva também trouxe grandes problemas para a população. No bairro Dom Lustosa, cerca de 100 famílias estão desabrigadas. A água do canal transbordou e invadiu casas. Moradores têm se mobilizado para ajudar quem perdeu tudo.

No bairro Aerolândia, próximo ao rio Cocó, as ruas também estão alagadas.

O sábado foi marcado por alagamentos nas principais avenidas de Fortaleza, como Mister Hull, Heráclito Graça e Abolição; quedas de árvores; falta de energia em diversos bairros e apagão nos semáfaros. Parte de teto de alguns shoppings e a cobertura de um posto de combustível também desabaram.

Segundo a Enel, foram registradas mais de 100 ocorrências de problemas de fornecimento de energia elétrica envolvendo vegetação.