Chuvas em Fortaleza: Defesa Civil já atendeu 44 ocorrências e distribuiu colchonetes, redes e 540 m² de lona

A Defesa Civil de Fortaleza realizou 44 atendimentos devido às intercorrências causadas pelas chuvas neste fim de semena. Segundo o órgão, nenhuma ocorrência foi de “maior gravidade”. Somente neste sábado (10), foram distribuídos 160 materiais assistenciais, entre colchonetes, redes e mantas, além de cerca de 540 m² de lona. Não foi informado número de famílias desabrigadas.

A Prefeitura de Fortaleza informou que uma força-tarefa foi formada por pastas como Defesa Civil, secretarias da Infraestrutura, Gestão Regional e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para lidar com os efeitos das fortes chuvas. Eles estiveram reunidos, neste domingo (11), para balanço das ocorrências.

O secretário da Gestão Regional (Seger), Ferruccio Feitosa, disse que foram 35 chamados sobre quedas de árvores, já resolvidos. Ele também pontuou ações realizadas antes do período de chuvas.

“Apenas do final do ano passado até hoje nós fizemos mais de 300 limpezas nos nossos recursos hídricos, retirando mais de 50 mil toneladas de resíduos. Por conta desse trabalho é que não temos nenhuma ocorrência grave na cidade”, afirmou.

Em relação ao trânsito, a Prefeitura informou que técnicos da AMC estão nas ruas para restabelecer o funcionamento de semáforos.

Segunda maior chuva

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 215.1 milímetros (mm) entre 7h de sábado e 7h deste domingo, sendo a maior chuva da série histórica analisada (desde 1975). A maior chuva foi registrada em 2004, com 250 mm.

Transtornos

A grande chuva também trouxe grandes problemas para a população. No bairro Dom Lustosa, famílias estão desabrigadas. Moradores têm se mobilizado para ajudar quem perdeu tudo. No bairro Aerolândia, as ruas também estão alagadas.

O sábado foi marcado por alagamentos nas principais avenidas de Fortaleza; quedas de árvores e falta de energia em diversos bairros. Parte de teto de estabelecimentos comerciais também desabaram.