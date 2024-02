Sarto sobre transtornos na cidade causados pela chuva: “estamos atuando fortemente nas ruas”

Diante dos transtornos causados em Fortaleza após as fortes chuvas deste sábado (10), o prefeito José Sarto se manifestou e informou que a Prefeitura está atuando “fortemente nas ruas”. Segundo ele, nenhuma ocorrência com vítimas foi registrada até o momento.

“Eu estou pessoalmente monitorando as ocorrências e os atendimentos, em contato direto com nossos secretários, cobrando celeridade nos serviços para minimizar prejuízos e riscos eventuais. Acionei toda nossa estrutura para garantir as condições de trabalho necessárias”, disse Sarto em publicação nas redes sociais.

Ele informou agentes de trânsito da AMC estão nas ruas atuando para orientar o trânsito e fazer desvios necessários devido a alagamentos.

O efetivo da Defesa Civil também está atendendo ocorrências, principalmente de alagamentos, mas também os casos de risco de desabamento.

Até o meio-dia deste sábado, equipes de poda recolheram nove árvores caídas.

Transtornos

A manhã deste primeiro dia de Carnaval foi marcada por alagamentos nas principais avenidas de Fortaleza, como Mister Hull, Heráclito Graça e Abolição; quedas de árvores; falta de energia em diversos bairros; semáfaros apagados e desabamento de tetos.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital registrou 48 mm de chuva. Choveu em cerca de 100 municípios do estado entre a madrugada e manhã deste sábado