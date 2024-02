Alagamentos, queda de árvores e falta de energia: chuva causatranstornos em Fortaleza

A chuva chegou em Fortaleza e, com ela, transtornos. A manhã deste sábado (10), primeiro dia de Carnaval, foi marcada por alagamentos nas principais avenidas de Fortaleza, como Mister Hull, Heráclito Graça e Abolição; quedas de árvores; falta de energia em diversos bairros e semáfaros apagados.

No Centro, o Terminal aberto Sagrado Coração de Jesus ficou alagado. A água também invadiu um box na Feira Buraco da Gia. No mesmo bairro, houve alagamento na Avenida Heráclito Graça, que passa por obras de drenagem para solucionar esse problema.

No Benfica, uma árvore caiu na Rua Waldery Uchôa e derrubou um poste, deixando a região sem energia elétrica. O canal da Avenida Eduardo Girão também transbordou e alagou a via. Na Avenida Pontes Vieira, uma árvore também caiu e atingiu um carro que estava estacionado.

Na Avenida Humberto Monte, no bairro Rodolfo Teófilo, o teto de um posto de combustível desabou. Ninguém ficou ferido. O teto de uma parte da praça de alimentação de um shopping, na Avenida Bezerra de Menezes, cedeu e, por pouco, não atingiu uma pessoa.

Motoristas ficaram presos dentro de seus carros na Avenida da Abolição, que ficou alagada. Na Mister Hull, a água ficou na altura da cintura de pedestres que resolveram atravessa-la.

Sobre as quedas de energia, a Enel informou que as fortes chuvas causaram diversos danos na rede elétrica em diferentes pontos da área de concessão da distribuidora.

“Equipes estão nas ruas trabalhando intensamente com contingente extra para normalizar o fornecimento de energia o mais breve possível aos clientes”, disse a empresa.

Chova em cerca de 100 municípios

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital registrou 48 mm de chuva. Choveu em cerca de 100 municípios do estado entre a madrugada e manhã deste sábado. A tendência é de redução da precipitações em Fortaleza e Região Metropolitana ao longo da tarde.

No domingo (11), a previsão é de mais precipitações, porém, relativamente menores do que as deste sábado.