Mais de 550 PMs intensificam ações de segurança nas rodovias do Ceará a partir desta sexta - TV Jangadeiro

A partir do meio-dia desta sexta-feira (09), a operação de Carnaval da Polícia Militar vai garantir a segurança nas rodovias estaduais durante o período de folia. A ação acontece até a quarta (14) e contará com a atuação de mais de 571 PMs.

Segundo o Batalhão, o trabalho será diuturnamente, tendo em vista o aumento no tráfego durante o feriado, em especial, com destino à Capital e regiões litorâneas do Ceará.

“O objetivo é intensificar as ações de policiamento e fiscalização de trânsito, coibindo condutas criminosas e ações de imprudência no trânsito, que possam acarretar em acidentes”, explica a PM.

Ao todo, os 571 agentes estarão divididos em 78 motocicletas, 46 viaturas e 26 postos fixos no interior e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), além de 15 guinchos e cinco bases móveis.

A Operação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) acontece por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).