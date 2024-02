Nível de água nos reservatórios do Ceará é estável, mas preocupa gestores - TV Jangadeiro

Os 157 reservatórios de água no Ceará somam, ao total, 36,9% de toda a capacidade do estado, cerca de 6,86 bilhões de metros cúbicos. De acordo com a Cogerh, o cenário é melhor do que o mesmo período do ano passado, quando o acumulado era de 30%.

No entanto, de acordo com o diretor de Operações da entidade, Tércio Tavares, é preciso ter cautela, especialmente nas regiões do Médio Jaguaribe e Sertão dos Inhamuns, onde os acumulados alcançam cerca de 20% da capacidade hídrica.

Já as regiões do Litoral, Acaraú, Coreaú e Serra da Ibiapaba mantêm reservatório com níveis superiores a 60% da capacidade total. “Essa diferença entre as regiões evidencia a irregularidade do regime chuvoso no estado, característica marcante do clima semiárido”, explica o gestor.

Importantes açudes como Pacoti, Pacajus, Riachão, Gavião e Aracoiaba, responsáveis por abastecer a Região Metropolitana de Fortaleza, mantêm 52% da capacidade total de armazenamento.

Liberação de água

De acordo com Tércio Tavares, foi iniciado o processo de planejamento e operação dos reservatórios.

A Cogerh, juntamente com todos os atores que fazem a gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, se reúnem para avaliar a alocação de água do ano anterior e também definir as vazões de liberação dos sistemas integrados e açudes isolados para o primeiro semestre.

Após o término da quadra chuvosa, está prevista a Reunião de Alocação Negociada, na qual serão definidos os parâmetros de operação para o segundo semestre, com a participação dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Ceará.