Lista de aprovados no ProUni já está disponível para consulta; veja como acessar - TV Jangadeiro

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira (6), a lista de candidatos aprovados no Programa Universidade Para Todos (ProUni), processo seletivo que oferta bolsas de estudo para cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior.

Os estudantes devem consultar o resultado no site https://acessounico.mec.gov.br/prouni. As vagas são para ingresso no primeiro semestre deste ano.

Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada têm até o dia 20 de fevereiro para entregar a documentação necessária na instituição de ensino superior para a qual foi pré-selecionado.

O MEC ressalta que é de responsabilidade do aluno verificar os horários e o local de atendimento para confirmar as informações inseridas no ato da inscrição. O estudante perde a bolsa caso perca o prazo ou não confirme as informações.

Esta é a maior edição do Prouni, desde quando foi implementado em 2005. Ao todo, foram ofertadas 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

O processo seletivo do primeiro semestre do Prouni 2024 terá duas chamadas. Conforme o cronograma, o resultado da segunda chamada será divulgado em 27 deste mês.