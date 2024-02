Entenda o que é o "Saco de Douglas" e quais os riscos de um rompimento durante relações sexuais - TV Jangadeiro

O rompimento do “Saco de Douglas”, uma parede muscular situada entre o colo do útero e o reto, provocou a morte da jovem Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos.

Ela morreu após um encontro com o jogador sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira Filho, no final do mês de janeiro, em São Paulo.

De acordo com o ginecologista Dr. Henrique Cassiano, do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, o Saco de Douglas não desempenha um papel como órgão pélvico, mas possui função estrutural.

Além disso, a região é bastante vascularizada e, por isso, o rompimento pode gerar uma perda excessiva de sangue.

