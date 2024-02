Calor em excesso pode prejudicar a fertilidade dos homens; aponta estudo - TV Jangadeiro

DIMINUI ATÉ 40%

Você sabia que as altas temperaturas podem prejudicar a produção dos espermatozóides? O calor em excesso é um dos principais fatores que comprometem a qualidade do esperma, de acordo com pesquisa da American Society for Reproductive Medicine- ASRM.

“A temperatura adequada para a produção de espermatozóide varia entre 32ºC e 35ºC. Quando há uma elevação dessa temperatura, mesmo que apenas um grau a mais, já consideramos o bastante para causar um impacto na fertilidade. Esse risco aumenta se a pessoa ficar constantemente em um local onde a temperatura está elevada, podendo impactar na diminuição de até 40%”, explica o médico especialista em reprodução assistida, Marcelo Cavalcante.

ROTINA SAUDÁVEL

No entanto, a situação pode ser revertida com a prática de exercícios físicos e adesão de uma rotina mais saudável, com o consumo de frutas e legumes. Durante o processo, é fundamental que o cigarro, álcool e drogas sejam evitados.