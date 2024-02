Diogo Nogueira, Solange Almeida e Maria Rita; veja programação do Carnaval de Fortaleza - TV Jangadeiro

Diogo Nogueira, Maria Rita e Solange Almeida são alguns dos artistas que se apresentarão no Carnaval em Fortaleza, que acontece entre os dias 10 e 13 de fevereiro. A programação ocorre em oito polos da cidade, como Aterrinho da Praia de Iracema, Mercado dos Pinhos e Gentilândia. Também haverá programação infantil no Passeio Público e Parque Rachel de Queiroz.

O Ciclo Carnavalesco teve início em janeiro com os fins de semana de Pré-Carnaval. Neste ano, o evento irá homenagear o compositor, arquiteto e poeta brasileiro Fausto Nilo. Criador dos hinos de carnaval “Chão da Praça”, “Bloco do Prazer” e “Eu Também Quero Beijar”, o artista é um dos autores brasileiros com maior número de composições – cerca de 500 músicas.

Confira a programação completa no site da Prefeitura: www.fortaleza.ce.gov.br.