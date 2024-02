Cid Gomes, Izolda Cela e cerca de 40 prefeitos se filiam ao PSB; confira a lista - TV Jangadeiro

O senador Cid Gomes e cerca de 40 prefeitos se filiaram ao PSB na manhã deste domingo (4), em Fortaleza. A adesão ao partido tambem contou com a filiação de Izolda Cela, atual secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC) e ex-governadora do Ceará.

Em cerimônia realizada no Marina Park Hotel, Cid aproveitou o momento para, em tom de brincadeira, dizer que é o maior governador do Ceará. Citando o irmão Ciro Gomes e outros antecessores, Cid mencinou a própria altura, que é 1,84m.

A filiação de Izolda também contribuiu para o fortalecimento do PSB, segundo a secretária do MEC, com ela, ooutras 40 mulheres se filiaram ao partido.

“É uma honra a convite do meu querido senador Cid e com aprovação do presidente Eudoro, estar aqui neste partido de trajetória respeitavel e com uma militancia histórica, com outros que chegam agora para fortalecer o nosso estado e país”, disse.

O lider estadual do PSB, Eudoro Santana, ressaltou a amizade com Cid Gomes e disse que se sente honrado com o retorno do senador, que já foi filiado ao partido entre 2005 e 2013.

“Demos um passo mais a frente ao conseguir trazer de volta o companheiro Cid Gomes, essa grande liderança do Ceará, que vem acompanhado do seu grupo. Hoje, foram cerca de 40 prefeitos, amanhã, serão deputados estaduais e, depois, deputados federais”, projetou.

O evento contou com as participações do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB); do presidente estadual do Partido, Eudoro Santana; além dos ministros Márcio França (PSB) e Camilo Santana (PT), e do prefeito João Campos (PSB). A vice-governadora Jade Romero, e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, também marcaram presença.

A debandada de membros do PDT para o PSB acontece apos impasses entre dois líderes da legenda. De um lado Cid Gomes e aliados, do outro Andre Figueiredo e simpatizantes. À época, o embróglio era em relação a compor ou não base política do PT no Ceará, e a consequente desavença sobre a carta de anuência concedida à Evandro Leitão para deixar o PDT.