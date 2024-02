24 trechos do litoral de Fortaleza estão próprios para banho neste fim de semana - TV Jangadeiro

24 trechos do litoral de Fortaleza estão adequados para banho, segundo o novo boletim de balneabilidade emitido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O boletim compreende o período entre 29 de janeiro a 04 de fevereiro.

No setor Leste, 13 trechos estão adequados para banho, com destaque para a praia do Futuro que apresenta dez trechos próprios, começando na Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema, até a altura da rua Ismael Pordeus. Também estão próprias as praias do Titanzinho, da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, e da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

O setor Centro apresenta 7 trechos adequados, iniciando na altura da Estátua Iracema do Mucuripe, e no trecho da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar, até a Praia dos Crush na altura do Centro Cultural Belchior.

No setor Oeste, 4 trechos estão adequados, na Praia da Leste na altura da Av. Filomeno Gomes, até a Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda. Também estão próprios os trechos da Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge e da Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras.