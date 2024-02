Vacina contra dengue produzida pelo Butantan apresenta quase 80% de eficácia - TV Jangadeiro

A vacina de dose única contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan mostrou eficácia de 79,6% em pessoas que não tiveram a doença e de 89,2% entre aqueles com histórico de exposição ao vírus. Os resultados dos testes clínicos foram publicados em artigo no New England Journal of Medicine nessa quarta-feira (31). A expectativa do instituto é submeter a vacina para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda este ano.

O imunizante se mostrou eficaz e seguro contra os sorotipos da dengue DENV-1 e DENV- 2. Os sorotipos DENV- 3 e DENV-4 não foram detectados durante o período de acompanhamento.

O ensaio clínico de fase três foi realizado com 16.235 participantes, em 16 centros de pesquisa espalhados pelo Brasil. O percentual de eficiência foi maior entre os adultos, de 18 a 59 anos.

“Quando falamos de vacina da dengue, estamos, na verdade, falando de quatro vacinas ao mesmo tempo. Esse é o aspecto mais difícil: fazer com que quatro vacinas contra os quatro tipos de vírus da dengue andem em caminhos paralelos e induzindo à proteção de forma equilibrada”, disse Esper Kallás, um dos autores do artigo e diretor do Instituto Butantan.

QDENGA

A Qdenga foi incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS) no final do ano passado. Devido à capacidade de produção do laboratório fabricante, a vacinação será focada em público e regiões prioritárias. A vacina tetravalente protege contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.