André Fernandes é intimado pela Polícia Federal por mudanças de raça em dados da Justiça Eleitoral - TV Jangadeiro

O deputado federal André Fernandes (PL) foi intimado pela Polícia Federal, nessa terça-feira (30), para prestar depoimento em um inquérito que apura suposta inserção de dados falsos em sistemas da Justiça Eleitoral.

A investigação ocorre após o deputado alterar a autodeclaração de sua cor/raça no registro de candidatura nas eleições de 2018 e de 2022. Em 2018, quando foi eleito deputado estadual, André se autodeclarou “pardo”. Já em 2022, quando se elegeu deputado federal, se autodeclarou “branco”.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado federal disse estar “tranquilo” e que “na pior das hipóteses” irá recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“Eu não vou falar o que eu quero falar, mas sigo tranquilo, porque na pior das hipóteses, eu vou recorrer ao STF. E vou torcer pra que esse processo e julgamento caiam na mão do ilustríssimo ministro Flávio Dino que, em 2014, quando foi candidato no Maranhão, se autodeclarou branco. Em 2018, também candidato no Maranhão, se autodeclarou pardo, e em 2023, virou o quinto ministro negro na história do STF”, alegou Fernandes.

A oitiva deve ocorrer entre os dias 19 e 23 de fevereiro.