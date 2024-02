Sabia que é possível sacar Bolsa Família no caixa eletrônico 24 horas? - TV Jangadeiro

O Banco 24h também pode ser uma opção para os saques do Bolsa Família. O serviço pode ser utilizado por mais de 8 milhões de beneficiários que possuem o cartão com chip.

Ao todo, são 24 mil caixas eletrônicos em 1.100 municípios brasileiros.

“O Banco24Horas tem uma capilaridade bastante expressiva no Brasil e é mais uma opção para sacar o benefício do Bolsa Família”, diz Marcos Mazzi, gerente executivo do Banco24Horas.

COMO REALIZAR O SAQUE

Para realizar o saque nos caixas eletrônicos do Banco24Horas, o beneficiário deve possuir o cartão com chip e seguir os seguintes passos:

1. Insira o cartão com chip no caixa eletrônico;

2. Digite sua senha;

3. Selecione ou digite o valor desejado;

4. Confirme o saque;

5. Confira o seu saldo: isso não é obrigatório, mas sempre vale a pena saber o quanto ainda tem na sua conta. É uma dica boa para monitorar os próximos saques e realizar o controle de gastos.