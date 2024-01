Com salários de até R$ 16,4 mil, Anatel abre inscrições para concurso público - TV Jangadeiro

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está com inscrições abertas para concurso público do órgão, o primeiro desde 2014.

Para se inscrever, é preciso acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) Inscrições

Há vagas para diversas áreas, como Direito, Ciência de Dados e Economias. Deslize para o lado e veja os detalhes!

Os candidatos têm até 26 de fevereiro, às 18h, para realizar a inscrição, cujo valor é R$ 130.

Estão isentos doadores de medula óssea e pessoas inscritas no CadÚnico do Governo Federal.

SELEÇÃO

O concurso é constituído por provas objetivas e discursivas, além da análise de títulos. Já a segunda fase é um curso de formação. A aplicação já começa no dia 26 de maio.

A primeira etapa da seleção, assim como a avaliação para os candidatos que concorrerem às vagas para pessoas com deficiência, poderão ser feitas em todas as capitais do país.

O atendimento se estende para a heteroidentificação dos participantes autodeclarados negros. Já a segunda etapa ocorre em Brasília.