Comissão provisória do PDT anula cartas de anuência concedidas por Cid Gomes - TV Jangadeiro

O Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), que cumpre mandato provisório, anulou as cartas de anuência concedidas pelo ex-presidente estadual da sigla, o senador Cid Gomes, aos deputados estaduais eleitos pela legenda e em exercício no Ceará.

Conforme resolução interna do PDT, a desfiliação partidária “compete somente à Executiva Nacional”. Segundo as regras da sigla, para ter validade, a carta de anuência precisa ser aprovada pela Executiva Nacional.

De acordo com a Comissão Provisória, Cid Gomes, enquanto presidente estadual da legenda, não submeteu as solicitações de anuência de desfiliação à Executiva Nacional.

“Por óbvio, não houve a instauração de qualquer processo administrativo de apuração dos fatos e nem a homologação das ditas Cartas de Anuência pela Executiva Nacional”, explica o documento.

A decisão anula as cartas de anuência concedida aos seguintes deputados estaduais:

João Salmito Filho, Antônio Pinheiro Granja, Sérgio de Araújo Lima Aguiar, Romeu Aldigueri de Arruda Coelho, Oriel Guimarães Nunes Filho, Marcos Marcel Rodrigues Sobreira, Lia Ferreira Gomes, José Jeová Souto Mota, Helaine Coelho de Sousa Guerin, Guilherme Sampaio Landim, Guilherme Bismarck, Francisco Osmar Diógenes Baquit, Bruno Torquato Pedrosa e Agostinho Frederico Carmo Gomes.