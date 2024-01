Obras da duplicação da BR-116 começam no dia 6 de fevereiro, afirma Elmano - TV Jangadeiro

As obras para duplicação do trecho da BR-116 entre Pacajus e o Triângulo de Chorozinho serão iniciadas no dia 6 de fevereiro, de acordo com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

A fala do chefe do Executivo ocorreu durante a solenidade para assinatura da ordem de serviço para a construção de dois lotes da ferrovia Transnordestina nesta terça-feira (23).

Segundo o gestor, a obra teve licitação em agosto de 2023 e será custeada pelos recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O trecho da duplicação da rodovia, que compreende 22 km, vai até o município de Tabuleiro do Norte.

Ao todo, a BR-116 tem 4 542 km e é a maior do Brasil, com início na cidade de Fortaleza e término em Jaguarão, no Rio Grande do Sul.

CONCLUSÃO

A empresa vencedora da licitação e responsável pela execução das obras terá até dez meses para concluir o projeto. Além disso, o governador afirmou que a previsão é de que outros trechos sejam duplicados no Ceará.

Atualmente, a obra compreende o Lote 1, entre Pacajus e Chorozinho. A expectativa é de que novas obras aconteçam entre Timbaúba dos Marinheiros e Cristais (Cascavel), chamado de Lote 2, e de Cristais a Boqueirão do Cesário (Beberibe), no Lote 3.