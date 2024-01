Funcionário de escola é preso suspeito de estupro de vulnerável contra aluno - TV Jangadeiro

Um funcionário de uma escola foi preso em flagrante, em Fortaleza, após suspeita de estupro de vulnerável contra um aluno da instituição. O homem, de 45 anos, teria abusado sexualmente de um adolescente de 13 anos nas dependências do colégio – uma escola municipal – e foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o caso aconteceu na segunda-feira (22), no bairro Cais do Porto. O suspeito é agente administrativo da unidade.

“Familiares acionaram uma composição do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades da Polícia Militar do Ceará, que conduziu o suspeito à Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente, onde foi autuado”, informou a SSPDS.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (SME) afirmou que, ao tomar conhecimento da denúncia, acompanhou o caso junto à família do estudante e à escola. O órgão solicitou o desligamento do servidor, e a instituição reportou a situação ao Conselho Tutelar.

As investigações seguem em andamento. O nome da escola não foi divulgado para evitar exposição da vítima.