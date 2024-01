Mulher dá à luz em ambulância e homenageia profissionais do Samu mudando nome da filha - TV Jangadeiro

Emocionante e inusitado: assim poderia ser descrito o parto de Luana Rodrigues, de 42 anos. Ela deu à luz dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará a caminho do Hospital de Ipu, na região Norte do Ceará, no domingo (21).

Luana escolheu chamar a filha caçula de Ayla Vitória, mas resolveu fazer uma alteração no nome para homenagear profissionais que lhe ajudaram no parto. Agora, ela se chama Francisca Ayla.

“Foi uma sensação única, emoção que não cabe no peito. Agradeço a Deus por colocar esses profissionais capacitados no meu caminho”, disse a mãe, natural de Hidrolândia.

Para o médico Francisco Djailson Muniz, que trabalha no Samu Ceará há quase quatro anos, essa foi a primeira vez em que participou de um parto dentro da ambulância. “Foi um momento gratificante e uma sensação indescritível. Ajudar uma vida a vir ao mundo, ver nos olhos e no sorriso da mãe a felicidade de ter seu filho nos braços, é sempre muito satisfatório”, destaca.

Além do médico, participaram da ocorrência o enfermeiro Francisco Sales e o condutor socorrista, Wagner Lopes. Mãe e filha foram atendidas na unidade de saúde e passam bem.