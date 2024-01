Com salários de até R$ 18 mil, Prefeitura anuncia maior concurso público na saúde em Fortaleza - TV Jangadeiro

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, na tarde desta terça-feira (23), o maior concurso público na área da saúde municipal. Ao todo, serão ofertadas 2.241 vagas com salários que variam de R$ 1.404 até R$ 18.564.

As oportunidades são destinadas para os níveis técnico, médio e superior e contemplam diferentes áreas profissionais, como enfermagem, serviço social, psicologia, pediatria, medicina e ginecologia.

As inscrições têm início às 10h do dia 5 de fevereiro e seguem disponíveis até às 23h de 5 de março por meio do site do IBFC (ibfc.or.br).

“A prova será aplicada no dia 14 de abril e começaremos a convocação ainda neste ano”, comentou o prefeito José Sarto (PDT) em transmissão ao vivo nas redes sociais.

VAGAS CONTEMPLADAS

Ao todo, serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcDs) e 20% para pessoas negras.

Confira o edital: Edital Fagifor