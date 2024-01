Gasolina e diesel vão ficar mais caros no Ceará a partir de fevereiro - TV Jangadeiro

Os valores dos combustíveis serão reajustados no Ceará a partir de fevereiro. O litro da gasolina ficará R$ 0,15 mais caro, enquanto o litro do diesel vai custar R$ 0,12 a mais.

Os novos preços foram anunciados pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindipostos) nesta segunda-feira (22).

De acordo com o órgão, a alta acontece pela alteração da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) estabelecida pelo Governo do Ceará em 2023.

No entanto, o valor repassado ao consumidor final sofre variações devido aos tributos, lucro da empresa e postos de revenda.