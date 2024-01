Violência ou saúde: qual a principal causa das mortes de homens no Ceará? - TV Jangadeiro

Um levantamento realizado pelo Jornal Jangadeiro, a partir de estatísticas do Governo Federal relacionadas à mortalidade no Ceará, revela qual a principal causa de morte entre os homens no estado.

Foram consideradas todas as mortes lançadas na base de dados do Ministério da Saúde em 2022. A motivação do óbito varia conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID).

Em princípio, o levantamento indica o infarto agudo do miocárdio em primeiro lugar, mas o resultado final desse cálculo acaba apontando o homicídio como a principal causa das mortes entre os homens no Ceará.

A explicação é bem simples: a Classificação Internacional de Doenças divide as vítimas de agressão em categorias diferentes, e algumas dessas categorias, somadas, são suficientes para superar o infarto.

Na estatística de homicídios não foram contabilizadas as mortes em decorrência de agressão por meio de objeto contundente, como pedra ou tijolo, ou por meio de força física, estrangulamento e sufocação.