Inscrições para o Sisu começam nesta segunda-feira - TV Jangadeiro

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano começam nesta segunda-feira (22) e permanecem abertas até 25 de janeiro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (acessounico.mec.gov.br/).

Podem se inscrever eletronicamente todos que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota maior que zero na prova de redação.

O Sisu seleciona os estudantes com base na nota obtida na última edição do Enem. Este processo seletivo oferta vagas em cursos de graduação, em todo o Brasil, disponibilizadas por instituições públicas de ensino superior.