Incêndio no Parque Estadual do Cocó está controlado, afirma Elmano - TV Jangadeiro

O incêndio que atinge o Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, desde a última quarta-feira (17) está controlado, de acordo com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

“Informo aos cearenses que, após mais um dia de trabalho intenso do nosso Corpo de Bombeiros, o incêndio no Parque Estadual do Cocó foi controlado. Aproveito para parabenizar pelo trabalho e agradecer, de coração, nossas equipes dos bombeiros, brigadistas da Secretaria do Meio Ambiente e policiais militares do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) pelo incansável trabalho ao longo desses dias. O trabalho segue agora para rigorosa apuração das causas do incêndio”, comentou.

Neste momento, alguns troncos e raízes de árvores, em pontos isolados, permanecem com focos de calor. Por isso, equipes do Corpo de Bombeiro continuam trabalhando neste domingo (21) para evitar novos focos de calor na área atingida.

“Apesar dos focos terem sido apagados e a situação está sob controle, as equipes do Corpo de Bombeiros continuarão no Parque do Cocó como medida de prevenção e monitoramento, para evitar que os ventos fortes ou até mesmo da temperatura elevada reative algum dos focos de calor”, explicou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Cláudio Barreto.