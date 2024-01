Parque Estadual do Cocó está fechado para turismo durante combate a incêndio - TV Jangadeiro

O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, está fechado para trilhas e navegações enquanto durarem as ações de combate ao incêndio que atinge o local desde a última quarta-feira (17).

O turismo foi temporariamente suspenso para “garantir a segurança dos frequentadores”, de acordo com a e acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Mudança Climática (Sema).

Atualmente, não há mais fogo na superfície do Parque Estadual do Cocó. Mas as equipes do Corpo de Bombeiros permanecem trabalhando para controlar os focos de calor.

“O local onde nós estamos é um local de mata fechada e que ainda existe alguns focos de calor. As equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando diretamente nesses focos, e a nossa preocupação é essa. Aqui na vegetação não tem mais fogo na superfície, e esse fogo é subterrâneo”, ressaltou o coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Cláudio Barreto, nesta sexta-feira (19).