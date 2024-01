UECE abre matrículas para cursos EaD via Enem - TV Jangadeiro

Você sabia que pode utilizar a nota das últimas duas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para ingressar na Universidade Estadual do Ceará (UECE)? As vagas disponíveis são para cursos ofertados na modalidade a distância.

Os candidatos podem conferir os cursos e as vagas disponíveis nesta sexta-feira (19) a partir das 13h no site da instituição de ensino superior (https://ingressantesenem.uece.br/). As inscrições devem ser feitas entre os dias 23 a 25 deste mês.

Os candidatos precisam ter feito todas as provas da edição indicada, não podem ter zerado nenhuma das questões objetivas e devem ter alcançado, no mínimo, 200 pontos na redação.

As vagas ofertadas serão preenchidas pelos candidatos com as maiores notas no Enem.

Para verificar o edital, acesse o link: https://www.uece.br/wp-content/uploads/2024/01/EDITAL-DE-MATRICULAS-_ENEM_2024_1_EAD-1-1-1.pdf

RESULTADO

No dia 30 deste mês, o candidato deve verificar o resultado da sua intenção de matrícula, por meio do site, para conferir se foi convocado para a primeira chamada de classificados. Os convocados terão os dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro para solicitar a matrícula. A segunda chamada será feita em 07 de fevereiro.

(Foto: Divulgação/ UECE)