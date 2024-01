Inscrições para o concurso unificado começam nesta sexta (19) com 6.640 vagas - TV Jangadeiro

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado começam nesta sexta-feira (19). Ao todo, serão aprovados 6.640 candidatos para trabalhar em 21 órgãos públicos federais.

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio deste ano. No Ceará, as provas serão aplicadas em Caucaia, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá e Sobral.

Os valores da taxa de inscrição variam de R$ 60 para os cargos de nível médio e R$ 90 para os de nível superior.

Podem solicitar a isenção da taxa as pessoas incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que cursam ou cursaram faculdade com apoio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou do Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como doadores de medula óssea.

COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO

As inscrições seguem abertas até o dia 9 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pelo aplicativo Gov.br, onde será gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU), único método de pagamento disponível.

NOVIDADE

Essa é a primeira vez que a modalidade de concurso público é realizada no país. Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos afirmou que o objetivo é democratizar o acesso aos quadros do serviço público federal

A seleção permite ainda que os participantes possam ocupar cargos temporários no Governo Federal. Isso não anula o nome do candidato na lista de espera de outras vagas. O concurso terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

“Pessoas aprovadas para cargos que, porventura, não sejam o da primeira opção selecionada no momento da inscrição, continuarão em lista de espera para o principal posto desejado”, informou o ministério.

(Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil)