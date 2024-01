Farmácia Popular começa a distribuir absorventes gratuitos; veja como ter acesso - TV Jangadeiro

A partir desta quarta-feira (17), as drogarias cadastradas no Programa Farmácia Popular começam a distribuir absorventes íntimos de forma gratuita para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde (MS).

No entanto, os ítens de higiene serão entregues apenas para as pessoas matriculadas em escolas públicas, vivendo abaixo da linha de pobreza, em situação de rua, em vulnerabilidade extrema ou recolhidas em unidades do sistema prisional.

Para receber o benefício é necessário ter entre 10 e 49 anos de idade, estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e possuir renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa.

Alunas de instituições públicas de ensino também devem estar inscritas no CadÚnico, mas, neste caso, a renda familiar mensal por pessoa vai até R$ 706.

Não há limite de renda para pessoas em situação de rua.

Para retirar o absorvente íntimo basta apresentar um documento de identificação pessoal com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Autorização do Programa Dignidade Menstrual, que é gerada pelo aplicativo Meu SUS Digital ou pelo site meususdigital.saude.gov.br. Este documento é válido por 180 dias.

Para receber o item de higiene as pessoas menores de 16 anos de idade devem estar acompanhadas pelo responsável legal.

Mais de 31 mil unidades estão credenciadas no Programa Farmácia Popular. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), 24 milhões de pessoas serão beneficiadas com absorventes gratuitos.