Centros Cearenses de Idiomas ofertam cursos gratuitos de inglês, espanhol e francês - TV Jangadeiro

Os Centros Cearenses de Idiomas (CCIS) abriram, na segunda-feira (15), as inscrições para os cursos de inglês, francês e espanhol. Ao todo, a oferta busca atender mais de 12 mil estudantes da rede pública de ensino, dividido nas 22 unidades do estado. As inscrições seguem até o dia 2 de fevereiro e as vagas são destinadas, de forma preferencial, aos estudantes da 1° série do ensino médio da rede pública estadual. O período letivo tem início já no dia 5 de fevereiro.

Para se inscrever, é preciso antes realizar a pré-matrícula de forma online de acordo com cada unidade de ensino. Nos lugares onde não é possível realizar o procedimento de forma remota, é preciso procurar a secretaria da escola para realizar a aplicação.

CURSOS TÊM DURAÇÕES DIFERENTES

Os cursos de inglês e espanhol são divididos em seis módulos semestrais. Ao todo, são ministrados em três anos, com uma carga horária total de 360h. Já o francês é ofertado durante um ano e meio com o total de três módulos. No entanto, o idioma é ofertado somente nas sedes do Papicu, Benfica e Sul, em Fortaleza, além de Itapipoca e Juazeiro do Norte.

Além disso, os estudantes recebem certificados após a conclusão de cada módulo.

Para se inscrever, acesse o link Inscrições