Profetas da Chuva preveem chuvas dentro da média e descartam seca no Ceará

Profetas da Chuva acreditam que as chuvas ficarão dentro da média em 2024, de acordo com suas experiências realizadas com a natureza. A análise foi apresentada durante a 28ª edição do Encontro dos Profetas da Chuva, realizado neste sábado (13), no campus Quixadá do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação (IFCE).

O evento é dos mais tradicionais do Sertão Central e abre o calendário de eventos culturais da região. Profetas e profetizas do se encontram e compartilham suas experiências a partir da observação de elementos da natureza, como formigueiro, ninho de aves e vegetações.

Para este ano, o prognóstico é que a quadra chuvosa inicie após a segunda metade de fevereiro. Eles também desacreditam em seca, indicada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo a Funceme, a previsão considera o aumento na temperatura do oceano, causando o fenômeno conhecido por El Niño.

Os profetas da chuva que aparecem no vídeo são conhecidos como Lourdinha, de Quixadá; Eraldo, também de Quixadá, e Luis, de Camocim.