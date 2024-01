Polícia prende três envolvidos em tentativa de homicídio contra empresária em Juazeiro do Norte

Três homens envolvidos na tentativa de homicídio contra a dona de uma loja, em Juazeiro do Norte, foram presos. O crime foi registrado na sexta-feira (12). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois homens se passam por clientes e esfaqueiam a empresária.

De acordo com a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Marcelo Barbosa de Almeida, de 24 anos, e Carlos Alberto Evangelista Silva, de 42 anos, que já possui antecedentes por tráfico de drogas, foram presos nesse sábado (13). Marcelo, conhecido como ‘Marcelo Tattoo’ é o comparsa que aparece nas imagens ajudando a esfaqueiar a vítima. Já Carlos Alberto, conhecido como ‘Alemão’, teria contratado a dupla para cometer o crime.

Eles foram conduzidos para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados por tentativa de homicídio e colocados à disposição da Justiça.

Já neste domingo (14), o terceiro envolvido – que não teve a identidade informada pela polícia – apontado como o homem que esfaqueia a mulher, foi preso na cidade de Aurora e encaminhado a uma unidade policial. A ocorrência está em andamento.

Objetos que teriam sido utilizados na ação criminosa foram apreendidos e auxiliam as investigações, que estão a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

“Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos das Polícias Civil e Militar em andamento”, informou a SSPDS.

Vítima está na UTI

A empresária chegou ao Hospital Regional do Cariri em estado grave e já passou por cirurgia. Segundo a família, ela está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas estável.

Processo trabalhista

No perfil da loja, local onde a tentativa de homicídio aconteceu, foi compartilhada a foto de um dentista que teria sido o mandante do crime. A legenda diz que uma ação trabalhista movida pela vítima contra o dentista teria motivado o atentado.