“Não estou fechada a nenhuma conversa”, diz Luizianne sobre disputar a Prefeitura de Caucaia

Uma das pré-candidatas à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, a deputada federal Luizianne Lins se mostrou aberta ao diálogo para disputar a Prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), pelo partido.

“Eu não tenho nenhum problema. Não estou fechada a nenhuma conversa ou pessoa que queira conversar”, declarou a ex-prefeita em entrevista à O Povo CBN, na sexta-feira (12).

Caso entre no pleito pela Prefeitura de Caucaia, Luizianne pode contar com o apoio do atual prefeito, Vitor Valim (PSB). No último dia 8, ele anunciou que não irá concorrer à reeleição. Ele explicou que a morte da filha, Sofia Valim, lhe fez desistir.

Durante anúncio, Valim afirmou que irá “construir um nome”, juntamente com o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador Elmano de Freitas, para disputar a Prefeitura.

Em Fortaleza, a deputada é cotada pela legenda, assim como os deputados Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio, Artur Bruno e Evandro Leitão, que se filiou ao PT em dezembro do ano passado. Ela afirmou estar disposta a concorrer as prévias no partido. Segundo ela, cabe ao diretório municipal definir qual processo democrático escolherá o nome para o pleito.

Luizianne também disse que espera o apoio do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). “Estou esperando que o Camilo venha me apoiar como pré-candidata. O PT vai decidir o candidato ou candidata até março. Até lá, espero convencer Camilo a me apoiar”, pontuou.