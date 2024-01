Comissão provisória do PDT Ceará tem Flávio Torres na presidência - TV Jangadeiro

O ex-senador Flávio Torres assumiu a presidência da comissão provisória do PDT Ceará. A cerimônia de posse acontece na sede do diretório estadual, em Fortaleza, nessa sexta-feira (12). Ana Christina Brasil assumirá a vice-presidência; Francisco Chagas, a Secretaria e Iraguassú Filho, a Tesouraria.

O evento contou com a presença do ministro da Previdência Social e presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi; o presidente nacional em exercício, deputado federal André Figueiredo; o prefeito de Fortaleza, José Sarto; o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, além de outras lideranças políticas.

“Vamos organizar o partido para fazer um diretório pleno e representativo nos próximos meses. É uma página virada e seguiremos fazendo o nosso organizado trabalho”, destacou Flávio Torres.

Membros da comissão provisória

Presidente: Flávio Torres

Vice-presidente: Ana Christina Brasil

Secretário: Francisco das Chagas Soares

Tesoureiro: Iraguassú Filho

Alessandra Sabino

Cláudio Pinho

Diana Carvalho

Geraldo Sinezio

Ianna Brandão

Ivaldo Ananias Machado da Paixão

Jane Ruth

Sandra Paula Pereira de Araújo