"Enem dos Concursos": editais são lançados com mais de 6 mil vagas para órgãos federais - TV Jangadeiro

O Governo Federal liberou – nesta quarta quarta-feira (10) – o os oito editais do “Enem dos Concursos”, exame que realizará, de forma conjunta, concursos públicos para cargos públicos efetivos em órgãos e entidades da administração pública federal.

Pagando uma única taxa de inscrição (R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior), a previsão é de que a aplicação simultânea de provas aconteça em todos os estados. A isenção da taxa vale para inscritos no CadÚnico; doador de medula óssea; bolsista ou ex-bolsista do ProUni; bolsista ou ex-bolsista do Fies.

Os participantes poderão concorrer a várias vagas, desde que sejam de uma mesma área de atuação. O objetivo da avaliação é agilizar a contratação de servidores para repor a perda de 73 mil funcionários públicos ao longo dos últimos seis anos.

Serão disponibilizadas 6,6 mil vagas para 21 órgãos federais. As inscrições, que serão feitas exclusivamente pelo portal Gov.br, começam no dia 19 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro.

Nos editais, é possível verificar informações sobre vagas, requisitos, salários, conteúdo programático, formas de inscrição, critérios de seleção, data e local das provas.

São oito blocos temáticos, cada um com seu edital específico. Todos os editais podem ser conferidos pelo link: Editais Enem dos Concursos