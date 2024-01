Vitor Valim anuncia que não será candidato à reeleição em 2024

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), anunciou que não vai disputar a reeleição para a prefeitura de Caucaia em outubro deste ano. Durante o anúncio, feito por meio de live em suas redes sociais nesta segunda-feira (8), Valim ainda afirmou que irá “construir um nome” para disputar a Prefeitura.

“Vocês vão ter o prefeito Vitor Valim até 31 de dezembro de 2024. Mas que este projeto de governo, que é comandado pelo nosso líder político aqui no estado do Ceará, que é o nosso senador e ministro Camilo Santana, que também é comandado pelo nosso governador Elmano de Freitas, este projeto de governo, junto com a minha base política de vereadores e secretários, vai ter um novo nome”, anunciou.

Novo nome

Ainda durante a live, Vitor Valim afirmou que, junto a Camilo e Elmano, irão construir um nome para disputar a Prefeitura de Caucaia.

“Eu vou estar junto com nosso líder Camilo Santana, com o nosso governador Elmano de Freitas para que possamos juntos construirmos o nome de um homem ou de uma mulher para ser o próximo prefeito do município de Caucaia”, afirmou.

Movimentações

O prefeito de Caucaia se filiou ao Partido Socialista Brasileiro no final de agosto de 2023. O político chegou à sigla um ano após deixar o Partido Republicano da Ordem Social (Pros), legenda pela qual foi eleito gestor municipal em 2020.

“Agora, para fortalecer ainda mais esse arco da aliança, e reafirmando meu compromisso com Caucaia, é que agradeço e me sinto honrado com o convite do grande líder e visionário Eudoro Santana”, declara em nota ao Jornal Jangadeiro na ocasião.

À época, a sigla destacava a possibilidade do político ser eleito para um segundo mandato. “A filiação de Vitor Valim ao Partido contribui com a reeleição do mesmo em Caucaia”, afirmou a legenda.