Como identificar sinais de demência? - TV Jangadeiro

“Demência” é um termo usado para descrever um conjunto de sintomas que afetam a função cerebral, como problemas de memória, raciocínio, linguagem e comportamento.

Apesar do sintoma mais famoso ser o esquecimento, a demência pode ser identificada através de outros sinais, como explica o médico geriatra, João Macedo, à Rádio Jangadeiro BandNews FM 101,7.

“Temos que lembrar as situações em que a demência se manifesta por meio de alteração do comportamento. Também é importante ficar atento à desorientação espacial, quando há dificuldade de se localizar, e a desorientação temporal, confundindo fatos do passado com presente”, descreve.

