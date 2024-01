Carla Zambelli está em Fortaleza para lançar pré-candidatura do marido em Caucaia - TV Jangadeiro

A deputada federal Carla Zambelli (PL) veio ao Ceará lançar a pré-candidatura do marido, Aginaldo de Oliveira, à Prefeitura de Caucaia. Neste domingo (7), ela assistiu à missa na Catedral Metropolitana de Fortaleza.

A parlamentar também cumprimentou admiradores no local e informou que, além do suporte aos compromissos políticos do marido, também acompanha um grupo de investidores japoneses e coreanos para mostrar o potencial econômico do Ceará.

Quem é Zambelli?

Eleita deputada federal em 2018, se tornou figura importante da extrema-direita, prestando apoio ao Governo de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República.

Recentemente, a parlamentar foi alvo de operação da Polícia Federal que investiga invasões ao sistema do Poder Judiciário e a criação de documentos falsos.

À época, o mandado determinou a apreensão de armas, munições, computadores, tablets, celulares e o passaporte de Zambelli, por exemplo.