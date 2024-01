Reforço da vacina contra covid-19 será semestral ou anual; entenda novas recomendações de saúde - TV Jangadeiro

A partir deste ano, a vacinação contra covid-19 vai focar em crianças de seis meses a 5 anos de idade, grupos prioritários e pessoas que não completaram o esquema primário. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) lançou, na terça-feira (2), uma nota técnica explicando a nova estratégia com base no Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

Confira abaixo:

VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS

Para crianças, a recomendação é aplicar a primeira dose da vacina aos 6 meses de idade, a segunda dose aos 7 meses e a terceira dose aos 9 meses. No entanto, todas as crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinadas ou com doses em atraso poderão completar o esquema. O intervalo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e a segunda doses e 8 semanas entre a segunda e a terceira doses

VACINAÇÃO PARA GRUPOS PRIORITÁRIOS

Nos grupos prioritários, o intervalo entre as doses será de seis meses para pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos, gestantes e puérperas.

O intervalo anual será para: pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente ou comorbidades, pessoas privadas de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e população em situação de rua.

VACINAS

De acordo com o documento da Sesa, as vacinas que devem ser utilizadas são a Pfizer Baby, a Pfizer Pediátrica (5 a 11 anos) e Pfizer Bivalente (acima de 12 anos).

A CoronaVac pode ser administrada em crianças de 3 e 4 anos em caso de resgate, quando crianças não foram vacinadas na idade recomendada; na falta do imunizante recomendado na localidade; ou em caso de contraindicações à Pfizer pediátrica.

PÚBLICO GERAL

Os esquemas primários de vacinação (duas doses) contra a Covid-19 não serão mais recomendados rotineiramente para as pessoas acima de 5 anos ou que não fizerem parte do grupo prioritário.