Perdeu documento no Réveillon de Fortaleza? Polícia faz entrega a partir desta quinta - TV Jangadeiro

Quem perdeu os documentos durante as festas do Réveillon de Fortaleza, no período de 29 de dezembro de 2023 a dia 1º de janeiro de 2024, pode recuperá-los no 2º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Ceará (PCCE), a partir desta quinta-feira (4).

A entrega dos documentos ocorrerá das 8h às 12h e das 14h às 17h. A delegacia fica localizada na Rua Costa Barros, 1971, no bairro Meireles. Para mais informações, o telefone para contato é: (85) 3101-1344.

Embora realize a devolução, a Polícia Civil reforça a importância do registro de um Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito em qualquer unidade da PCCE ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br.

Segunda via

Caso não seja possível recuperar os documentos, é possível retirar a segunda via em alguma unidade do Vapt Vupt. Fortaleza conta com quatro unidades, localizadas nos bairros Antônio Bezerra, Centro, Messejana e Papicu. Outras duas unidades estão nos municípios de Juazeiro do Norte e Sobral. São cerca de mil vagas por dia em todo o estado.

O atendimento deve ser agendado pelo site “meuvaptvupt.com.br/agendamento”. No dia e horário agendados, é preciso levar certidão de nascimento ou casamento (a depender do estado civil), RG antigo – para quem vai solicitar o novo por perda de validade – ou o boletim de ocorrência – para quem perdeu o documento, foi furtado ou roubado.

Também é preciso fazer o pagamento da taxa de R$ 68,99. Algumas pessoas tem direito à isenção, como os inscritos no CadÚnico e quem está recebendo parcelas do seguro desemprego.