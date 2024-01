CPI que investiga Enel lança nota de repúdio após falta de energia no Réveillon: "verdadeiro caos" - TV Jangadeiro

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a Enel, companhia responsável por fornecer energia aos cearenses, vai convocar representantes da empresa para prestar esclarecimentos sobre as falhas no fornecimento de energia aos vários municípios do Ceará durante o Réveillon.

Membros como o presidente da Comissão, o deputado Fernando Santana (PT), e o líder do Governo na Assembleia Legislativa (Alece), deputado Romeu Aldigueri, assinaram nota de repúdio onde consideram o caso como um “verdadeiro caos” e apontam falta de informações.

“Os recentes acontecimentos durante os festejos do Ano Novo, quando várias localidades ficaram sem energia, atestam essa triste realidade. Alguns municípios do litoral cearense, que têm no turismo importante fonte de renda, foram prejudicados, gerando prejuízos a hotéis, restaurantes, turistas e comerciantes, além da população local”, comunicou a CPI.

Ainda segundo a Comissão, “em meio a esse verdadeiro caos”, a empresa não emitiu nenhuma nota de esclarecimento sobre os problemas ocorridos, o que evidencia “descaso e desrespeito ao povo do Ceará”.

A CPI

Desde setembro do ano passado, a Comissão investiga denúncias, como oscilação de energia, demora no religamento, cortes de energia de forma irregular e contas duplicadas.

Segundo o deputado Fernando Santana (PT), a intenção é que a oitiva com a Enel Distribuidora de Energia seja realizada ainda no começo de 2024, a fim de responder questionamentos de deputados, prefeitos, imprensa, população, para assim finalizar o relatório.

O gerente de Operação da Enel, Francisco Queiroz, afirmou – em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews FM, nesta quinta (4) – que o caso se deve ao quadro climático do final de ano. Segundo disse, descargas elétricas teriam afetado o fornecimento de energia. Queiroz apontou ainda o roubo de fios no Ceará como um problema.