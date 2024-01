Primeiro fim de semana de 2024 tem shows de Gilsons, Duda Beat e Maneva em Fortaleza - TV Jangadeiro

Fortaleza continua em clima de festa, e o primeiro fim de semana de 2024 será de shows no Aterrinho da Praia de Iracema com a 6ª edição do Festival Férias na PI. Entre as atrações, estão nomes como Mateus Fazeno Rock, Duda Beat, Gilsons e Maneva.

Serão três dias de música e diversão para quem quer curtir as férias na capital cearense. Na sexta e no sábado, os shows começam às 18h. Já no domingo, às 17h30.

Confira a programação

Sexta (05/01)

DJ Bugzinha

Mateus Fazeno Rock

Selvagens à Procura de Lei

Getúlio Abelha

Sábado (06/01)

Nação Zumbi

Gilsons

Domingo (07/01)

Maneva

Duda Beat

Os shows fazem parte da programação de eventos da alta estação em Fortaleza. Em dezembro, aconteceram o Especial Férias, o Natal de Todos e o Réveillon 2024. Do início do ano até fevereiro, fortalezenses e turistas poderão aproveitar o Festival Férias na PI, o Pré-Carnaval e o Carnaval na cidade.