Menina de 15 anos morrem em hospital de Iguatu após receber medicação - TV Jangadeiro

A polícia investiga a morte de uma menina de 15 anos após reação adversa a medicamento no Hospital Regional de Iguatu, Ceará. A jovem Ana Karolayne foi levada à emergência devido a fortes dores abdominais, no dia 1°, e lá foi atendida e medicada, sentindo as primeiras reações momentos depois.

O Hospital, por meio de nota de esclarecimento, afirmou que foi indagado durante todo o atendimento se a jovem teria alguma alergia, mas a acompanhante de Ana afirmou que não.

“Foi realizada a prescrição de medicamento sintomático. Tanto durante a triagem quanto antes da administração da medicação, foi indagado a respeito de alergia medicamentosa, sendo negada pela paciente e acompanhante”, afirma a nota.

Sentido a vista embaçada, sensação de uma substância branca encobrindo sua visão, dores no peito, falta de ar e sofrendo desmaio, a jovem foi levada para a Unidade de Terapia Urgente, mas não resistiu.

A instituição afirmou ainda que logo após a administração do fármaco, a paciente manifestou complicações graves e foi encaminhada imediatamente à sala de estabilização, onde foi prestada toda a assistência adequada. No entanto, a paciente não apresentou melhora.

“Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos”, conclui a nota.