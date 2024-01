Em Fortaleza, mais de 80% das pessoas desaparecidas em 2023 foram encontradas vivas - TV Jangadeiro

Em 2023, 82% das pessoas desaparecidas na Capital foram encontradas com vida, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE). Ainda segundo o levantamento da pasta, as ações realizadas pela Polícia Civil resultaram em 933 pessoas localizadas, das quais 871 foram encontradas com vida.

De acordo com o delegado Luís Rodrigues, a eficácia na localização das vítimas acontece a partir da integração das ações de segurança. “Tivemos o apoio da Secretaria do Esporte do Ceará, que divulgou banners no telão da Arena Castelão. Dialogamos com a Secretaria de Direitos Humanos, que inclusive fez uma troca muito positiva, encaminhando os casos do Disque 100. Por fim, ressalto o apoio da Polícia Militar”.

Ainda segundo o delegado, foram feitas diligências no interior e na Capital, com apoio de forças aliadas, como o Corpo de Bombeiros, guardas municipais, hospitais e centros Pop.

Perfil

Conforme os dados levantados pela delegacia especializada, a maioria dos casos de desaparecimentos registrados pela 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP), em 2023, aconteceram aos sábados (171 casos). Já a faixa etária com maior índice de registros está entre 30 a 59 anos (498 desaparecimentos).