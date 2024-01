PSB confirma filiação de Cid Gomes e grupo de aliados para fevereiro - TV Jangadeiro

O senador Cid Gomes e o grupo de aliados vão se filiar ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) em fevereiro. A informação foi confirmada ao Jornal Jangadeiro pelo vice-presidente da sigla, Elias José.

A cerimônia de filiação partidária está prevista para ocorrer em 4 de fevereiro, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), em horário a ser definido.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e outras lideranças nacionais da legenda devem estar presentes no evento.

A filiação em massa acontece após o senador Cid Gomes enfrentar meses de embate com o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e com o próprio irmão, o ex-ministro Ciro Gomes.

Além do político, outros 43 prefeitos, 13 deputados estaduais e 5 federais devem se filiar ao PSB. No entanto, a filiação dos parlamentares depende da abertura da janela partidária.

A sigla se prepara para disputar as eleições municipais deste ano. Em publicação nas redes sociais, a legenda reconhece “chances de vitória em cerca de 50 municípios” e afirma que vai fortalecer os projetos políticos do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Relembre a racha interna no PDT:

Cid Gomes enfrentou um processo disciplinar interno por apoiar a debandada de pedetistas e por outras decisões tomadas como diretor estadual da sigla. Os políticos filiados ao PDT discordaram sobre as estratégias da legenda para as próximas disputas eleitorais.