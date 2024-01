Boletos do IPVA 2024 já estão disponíveis; confira tabela de descontos do Sua Nota Tem Valor - TV Jangadeiro

Os boletos para pagamento do IPVA 2024 já estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda (sefaz.ce.gov.br). Além disso, o programa Sua Nota Tem Valor, iniciativa do Governo do Ceará, divulgou as tabelas atualizadas de descontos adquiridos pelos participantes do programa e que devem incidir no IPVA 2024.

Confira os descontos:

O imposto cobrado de todos os veículos automotivos, terá desconto de até 10%, podendo ser pago em cota única com redução no valor ou parcelado em cinco vezes. Em casa de cota única deve-se apagar até 31 de janeiro, com 5% de desconto. Os outros 5% são para os participantes do programa Sua Nota Tem Valor.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO:

1ª parcela: 8 de fevereiro

2ª parcela: 8 de março

3ª parcela: 8 de abril

4ª parcela: 8 de maio

5ª parcela: 10 de junho