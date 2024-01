Fortaleza e municípios do interior registram chuva no primeiro dia do ano - TV Jangadeiro

Fortaleza e municípios do interior foram surpreendidos nas primeiras horas desta segunda (1º) com trovoadas e raios. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até as 8h, 77 municípios registraram chuva.

A capital registou 64 mm, mas o maior volume foi registrado em Santa Quitéria, com 114,4 mm. Em seguida vem Acopiara, no Sertão de Senador Pompeu, com 111 mm.

Previsão do tempo

Ainda segundo a Funceme, para esta segunda (01), a previsão do tempo aponta para chuva abrangente e com intensidade de moderada a forte, ao longo do dia, nas macrorregiões da Ibiapaba, do Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri. Nas demais macrorregiões, as chuvas devem ocorrer de forma isolada e com intensidade variando de fraca a moderada.

Já em Região Metropolitana de Fortaleza, o céu varia de nublado a parcialmente nublado com chuva.